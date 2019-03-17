جامعة طيبة تطلق 7 تخصصات جديدة العام المقبل

المدينة المنورة : البلاد

استحدثت جامعة طيبة سبعة تخصصات جديدة بدءاً من العام الدراسي القادم 1441 هـ في المدينة المنورة وفرعيها بمحافظتي ينبع والعلا.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد بن حمدان آل مسعود ، أن الجامعة تسعى إلى توفير التخصصات المختلفة في إطار تحديثها لبرامجها وخططها التي تلبي احتياجات سوق العمل بعد دراسة الاحتياجات ومناقشتها، واعتماد التخصصات من مجلس الجامعة لمواكبة المتغيرات وتحقيق طموحات أبنائها من الطلبة والطالبات.

وبين عميد القبول والتسجيل الدكتور ابراهيم العوفي أن التخصصات الجديدة هي : العلاج التنفسي للطالبات في كلية علوم التأهيل الطبي بالمدينة، وتخصص الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة في الكلية ذاتها، وتخصص الهندسة المعمارية للطالبات بالمدينة، وتخصص التصميم الجرافيكي في كلية علوم الأسرة بالمدينة، إضافة إلى تخصص التسويق والمبيعات للطالبات أيضا في كلية المجتمع بالمدينة المنورة.

وأفاد أنه استحدث في كلية العلوم الطبية التطبيقية في ينبع تخصص علوم المختبرات السريرية للطالبات، وفي محافظة العلا تخصص إدارة الأعمال للطلاب والطالبات.