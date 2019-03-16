العيادات المتنقلة تقدم العلاج لـ6 آلاف مريض يمني في أسبوعين

الخوخة : واس

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري لـ 6,000 مريض ممن نزحوا من محافظة الحديدة إلى مديرية الخوخة.

واستفاد المرضى من خدمات عيادة الطوارئ وعيادة الباطنية و عيادة رعاية الحوامل، والرعاية الصحية للجراحة والإسعافات الأولية والخدمات التغذوية للأطفال وخدمات التحصين والمختبر، كما جرى صرف العلاج للعديد منهم.

وتأتي هذه العيادات في إطار الخدمات الصحية التي يقدمها المركز في المحافظات اليمنية كافة دون تمييز ، للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.