غرفة الشرقية تستعد لمهرجان التسوق

الدمام – حمود الزهراني

تستعد غرفة الشرقية خلال الفترة لإطلاق مهرجان التسوق في الفترة من 14 إلى الـ 30 من مارس الجاري، ضمن فعاليات المنطقة لمبادرة “مواسم السعودية 2019 “.

وأوضح رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي أن اختيار المنطقة الشرقية لتكون أولى وجهات مبادرة مواسم السعودية 2019م، يؤكد مكانتها على الخريطة السياحية الوطنية والإقليمية، فهي على رأس مناطق المملكة الجاذبة للسائحين والزوار من الداخل والخارج بما تمتلكه من مقومات وإمكانات عديدة كبنية تحتية واسعة فيما يتعلق بمنشآت الإيواء السياحي والمنتجعات والقرى السياحية والمطاعم والأسواق التجارية ومراكز الترفيه وملاهي الأطفال، فضلاً عن مقوماتها الحضارية والتاريخية، التي تؤكد تميزها من بين مناطق المملكة، فهي منطقة مؤهلة تأهيلاً كبيرًا لدور أكبر في خدمة التنمية الشاملة بالمملكة.

من جانبه أكد أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، على محورية مهرجان التسوق الذي تنظمه غرفة الشرقية ضمن فعاليات موسم المنطقة الشرقية للعام الجاري، لتفعيل السياحة في المنطقة وإطلاق قدراتها على الجذب السياحي بخاصة، وهي تمتلك هذه المقومات.