افتتاح برنامج القوات المسلحة للوقاية من المخدرات

الرياض – واس

افتتح قائد معهد طيران القوات البرية العميد الطيار الركن عبدالله بن راجي الجهني امس ، برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية في مرحلته الثالثة والموجه إلى المعاهد والمدارس العسكرية الذي أٌقيم في معهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم خلال الفترة 7 – 11 / 5 / 1440هـ .

كما افتتح المعرض المصاحب, وتجول في أرجائه الذي اشتمل على عدد من الكتيبات والمنشورات التثقيفية بأضرار المخدرات وعلى بعض انواع المخدرات العقاقير المحظورة وعلى أفلام وثائقية توعوية لبعض الذين تعافوا من هذه الآفة.

وأكد مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن بندر بن منصور العصيمي في كلمة ألقاها خلال الحفل الافتتاحي، أن برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية جاء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في محاربة هذه الآفة بجميع الوسائل ، ومن هذا المنطلق قامت وزارة الدفاع ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة, من خلال إقامة البرامج الوقائية وتطوير أساليبها لتوعية وتثقيف منسوبيها بخطر هذه الآفة.

وأشار العميد العصيمي إلى الآثار الإيجابية لإقامة مثل هذه المعارض التوعوية التي انعكست على منسوبي القوات المسلحة وذويهم في توعيتهم بأضرار وخطر المخدرات والمسكرات على الفرد والمجتمع.