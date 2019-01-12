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أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الأول من عام 2019

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      12 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 12 يناير 2019م ستكون على النحو الآتي :

نوع الوقود أسعار الربع السابق ( أكتوبر – ديسمبر 2018 م ) أسعار الربع الحالي ( يناير – مارس 2019 م )

بنزين 91 1.37 ريال لكل لتر 1.37 ريال لكل لتر

بنزين 95 2.04 ريال لكل لتر 2.02 ريال لكل لتر

وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ibrahim

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