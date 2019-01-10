قتلى في هجوم حوثي غادر استهدف عرضا عسكريا للجيش اليمني

البلاد : متابعات

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم الخميس عرضاً عسكرياً للجيش اليمني في قاعدة العند العسكرية.

ووفقاً لـ”لعربية”، خلف الهجوم قتلى وجرحى من الجيش اليمني.

وقالت القناة أن الحوثيون استهدفوا العرض العسكري للجيش اليمني في قاعدة العند بطائرة دون طيار.

ومن بين المصابين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ لحج، ورئيس شعبة الاستخبارات، وقائد الشرطة العسكرية، وقائد المنطقة الرابعة.

وأفادت القناة بأن طائرة مسيرة إيرانية الصنع انفجرت بمنصة عليها قيادات وزارة الدفاع، وأن قاعدة العند كانت تستخدم لقتال تنظيم القاعدة.