مقتل القيادي في القاعدة جمال البدوي

مأرب ـ وكالات

قتل القيادي البارز بتنظيم القاعدة الإرهابي جمال البدوي، بغارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقال مصدر أمني إن طائرة بدون طيار استهدفت القيادي جمال البدوي في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتله واثنين من مرافقيه.

ويعد القيادي البدوي من أبرز المتهمين بالمشاركة في الهجوم على المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” في ساحل أبين بعدن عام 2000. وتزامنت عملية مقتل القيادي البدوي مع عملية عسكرية واسعة النطاق تشنها قوات النخبة الشبوانية على معاقل للتنظيم الإرهابي في مديرية “مرخة” بشبوة، ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين في إحصائية أولية.