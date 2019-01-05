فيتنام تحظر تملق الموظفين لرؤسائهم في أماكن العمل

البلاد : متابعات

أصدرت الحكومة الفيتنامية حظراً، يمنع موظفي الحكومة، من تملق رؤسائهم في العمل.

ونقلت صحيفة “توي تري” عن رئيس الوزراء نجوين شوان فوك، إنه لا يجب أن يتملق موظف الحكومة رئيسه في العمل، أو أن يحاول أن يكسب قلبه.

وتشمل سلوكيات أخرى محظورة، بموجب القرار، تناول الكحوليات خلال ساعات العمل

واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمحسوبية.

وبينما لم يحدد القرار العقوبة، التي ستطبق على من يتملقون إلى الرؤساء

نص على أن هؤلاء الذين ينتهكون القوانين، سيخضعون إلى إجراءات تأديبية، طبقاً للبنود القانونية.