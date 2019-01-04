أشهد للأمير تركي بالإدارة والعمل لتحقيق الهدف

عسير – البلاد

قال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، فى كلمة لأهالي إمارة عسير إنه يبارك تعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، والذي يشهد له بالإدارة والإرادة والعمل المنجز الطموح لتحقيق الهدف.

وأضاف سمو الأمير فيصل فى كلمته بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بإعفائه من منصبه بناءً على طلبه قائلا :”أشكركم على مشاعركم الفياضة والأحاسيس العميقة والعواطف النبيلة التي عبرتم عنها تجاهي منذ أن توليت شرف خدمتكم على مدى سنوات مضت كما أحمد الله الذي وفقني وزملائي في إمارة منطقة عسير وفي مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق شيء من طموحاتكم الكبيرة والكثيرة”.

وأضاف:” أشهد الله أنني بذلت كل ما في وسعي لخدمة المكان والإنسان وتحقيق العدالة وتكريس النزاهة وشمولية التنمية وتقدير الكبار والعطف على الصغار، مستشعراً مخافة المولى عز وجل أولًا، ثم المسؤولية الجسيمة التي كانت على عاتقي ، وواضعاً نصب عيني القسم العظيم الذي أديته في مستهل مشواري بأن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

وأكد سموه :”لن ينسى التاريخ مواقفكم العظيمة والمشرفة في تعزيز تلاحمنا الوطني ، وحرصكم على الأمن والاستقرار والبناء والنماء، والدفاع عن حدود بلادنا من المعتدين ، وتقديم الكثير من أبنائكم شهداء – بإذن الله – فداء للدين والدولة” .

كما أبارك لكم تعيين أخي العزيز والغالي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، والذي أشهد له بالإدارة والإرادة والعمل المنجز الطموح لتحقيق الهدف وأجزم أن الفترة القصيرة التي جمعتنا داخل أروقة إمارة منطقة عسير كانت كفيلة وشاهدة على اهتمامه وحرصه وتفانيه لخدمتكم والعمل من أجلكم امتثالا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله –”.

دعواتي للجميع بالصحة والعافية والمزيد من التوفيق والنجاح لخدمة المنطقة التي تحتل مساحة كبرى في قلبي وعقلي وتستحق الكثير والكثير لتتبوأ المكانة التي تليق بها على خارطة الوطن الكبير”.

واختتم بالقول :” أدام الله قائد مسيرتنا ملك الحزم والحسم والعزم ، وسمو ولي عهده النادر المبادر”.