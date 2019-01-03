انطلاقة متميزة وفعاليات متنوعة لمهرجانات المناطق

المناطق- حمود الزهراني- احمد الاحمدي- واس

تشهد عدد من مناطق المملكة مهرجانات متعددة منها مهرجانات بارق والجموم الترفيهي وربيع بريدة والغضا وغيرها وتميزت بمشاركة واسعة من مختلف الجهات ووسط حضور وإقبال كبيرين حيث دشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي المهرجان الشتوي الثالث بحضور محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وتجول المحافظ داخل المعارض التي ضمت معرض القطاع الصحي وفرع المياه والمعرض التراثي التاريخي والفن التشكيلي و ركن الأسر المنتجة والتصوير الفوتوغرافي.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم ثم ألقى محافظ بارق كلمة مهنئاً صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الثقة الملكية باختياره أميراً لمنطقة عسير داعياً المولى – عز وجل- أن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدود الوطن.

فيما ألقى الشاعران حمد بن محمد البارقي وعامر آل سالم البارقي قصيدتين نبطيتين،كما شاهد الحضور أوبريت بعنوان “أرض الجمال”.وفي نهاية الحفل كرم المحافظ عددا من الإدارات الحكومية والمؤسسات.

مهرجان الجموم الترفيهي

سجل أهالي الجموم من زوار فعاليات مهرجان الجموم الترفيهي الأول، عبارات ولاء وانتماء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وذلك ضمن جدارية الوطن بجناح بلدية محافظة الجموم في المعرض المصاحب للمهرجان.

وجاءت مشاركة الأهالي مشاعرهم تجاه الوطن لإثبات وحدة صف الشعب السعودي على اختلاف أطيافهم، والوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة أمام كل التحديات، مؤكدين من خلال ما كتبوه أن حماية الوطن واجب على كل فرد.

وكان أول من سطّر كلمات الولاء على الجدارية معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أثناء افتتاحه لفعاليات المهرجان الأربعاء الماضي.

مهرجان ربيع بريدة

واستقبل مخيم جامعة القصيم المشارك في مهرجان “ربيع بريدة 40” أكثر من 8 آلاف زائر وزائرة خلال 5 أيام منذ بداية المهرجان، في منتزه القصيم الوطني ببريدة، قدم خلالها خدماته لأكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة، فيما تم تحويل 220 حالة مرضية للمتابعة الطبية في المدينة الجامعية.

ويقدم المخيم الذي تبلغ مساحته حوالي 600 متر مربع، عدداً من البرامج التثقيفية والفحوصات الطبية، إلى جانب أكثر من 40 برنامجاً متنوعاً صحياً وتثقيفياً وتوعوياً لزوار المهرجان.

وأوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب والمشرف العام على مخيم الجامعة بالمهرجان الدكتور محمد بن صالح العجلان أن الجامعة تشارك بأكثر من 18 نادياً طلابياً من كليات الطلاب والطالبات، التي تقدم العديد من الخدمات المجانية للمجتمع من خلال الطلاب والطالبات، وذلك بدعم مستمر من قيادات الجامعة، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود على دعمه لطلاب وطالبات أندية الجامعة تحت تنظيم عمادة شؤون الطلاب.

يذكر أن الجامعة تشارك للسنة السابعة على التوالي في فعاليات مهرجان ربيع بريدة، بجناح خاص يقدم العديد من أنشطة الكليات في كافة المجالات، إضافة إلى معارض توعوية وتثقيفية وفعاليات ترفيهية وخدمية وإقامة المسابقات وتقديم الهدايا التذكارية لزوار المهرجان.

مهرجان الغضا

وشارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بجناح خاص بمهرجان الغضا الـ17 ، والمقام فعالياته بقرية الغضا بمحافظة عنيزة، والذي يستمر حتى السبت القادم .

وأوضح نائب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجمع المشرف على الجناح ناصر ابراهيم الحجي، أن الجناح يقدم لزوار المهرجان معلومات عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف والتفسير الميسر والترجمات، حيث يوزع 300 نسخة يومياً.

مهرجان همم

واختتم مهرجان همم المجتمعي لدعم ذوي الإعاقة وأسرهم بالدمام فعالياته التوعوية والرياضية والترفيهية الثلاثاء الماضي بعد أن حقق حضورا مميزا من مختلف فئات المجتمع والذين توافدوا طوال خمسة أيام من مختلف المدن والمحافظات لمشاركة أصحاب الهمم والاستفادة من الفعاليات المتنوعة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة سمو الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود أن مهرجان همم الأول يسعى للخروج بمجموعة توصيات علمية وفنية تشمل جميع الخدمات المهمة في تحسين حياة أسر ذوي الإعاقة التي تستهدفهم الجمعية باعتبارهم الأساس ونقطة الانطلاق للدعم والتأهيل.