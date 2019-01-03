النائب العام: عقد أول جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي

العدد 22503 الخميس 27 ربيع الآخر 1440 هـ 01/03/2019 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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