المفتي العام يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية

البلاد : واس

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرياض اليوم, معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين معاليه نائباً للوزير.

وهنأ سماحته الدكتور يوسف بن سعيد بالثقة الملكية الكريمة التي نالها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، سائلاً الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد والإعانة على خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه حَمِد الدكتور يوسف بن سعيد, الله تعالى على ما منَّ به عليه من نعم خاصة، وما منَّ به على هذه البلاد المباركة من نعم العقيدة الصحيحة والمنهج السديد وشيوع الأمن وذيوع الرخاء، وأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله.

وجدد معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الكريمة، مزجياً الشكر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما تشهده الوزارة من تقدم ملموس في سبيل تحقيق رسالتها الجليلة.

فيما استمع معالي الدكتور بن سعيد لنصائح وتوجيهات سماحة المفتي، مقدماً شكره وتقديره لسماحته على ما تفضل به من نصائح طيبة وتوجيهات نافعة مباركة، في اقتفاء سبيل علمائنا الأجلاء في خدمة الإسلام والمسلمين، والسير على النهج الرشيد لهذه البلاد المباركة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة -رحمهم الله ورضي عنهم-.

وسأل سماحته الله تبارك وتعالى لمعالي النائب الإعانة على ما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات، وأن يكون في مستوى الثقة التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.