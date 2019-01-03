العثيمين يدين الهجوم على الحدود بين النيجر ونيجيريا

جدة – واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة الهجوم المسلح الذي شنته، يوم السبت 29 ديسمبر 2018م ، مجموعة غير معروفة على الحدود بين النيجر ونيجيريا، وأسفر عن مقتل عشرة على الأقل من جنود البلدين، وجُرح كثيرين آخرين.

وأعرب الأمين العام عن تعاطفه العميق مع أُسر الضحايا، وقدّم تعازيه الصادقة لحكومتي وشعبيْ النيجر ونيجيريا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى. وجدد الدكتور العثيمين، تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع سلطات النيجر ونيجيريا في كفاحهما المستمر ضد الإرهاب والجماعات المسلحة على حدودهما المشتركة.

ودعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشركاء الدوليين إلى تقديم المزيد من الدعم للبلدين، وتعزيز الشراكة معهما للقضاء على الجماعات الإرهابية، والجماعات المسلحة التي لا تزال تُشكّل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين.