أفلام تراثية ومبادرات نوعية وبيئات بحرية في الجنادرية

الرياض- مرعي عسيري- البلاد

استقطبت فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين في الجنادرية بشعار وفاء وولاء عددا كبيرا من الزوار حيث يشارك بيت جدة لأول مرة بعرض أفلام السينما التراثية ضمن جناح إمارة منطقة مكة المكرمة وتحتفظ ذاكرة مدينة جدة باسم “فؤاد جمجوم” الذي امتلك أشهر محل خاص لتأجير أجهزة السينما في حي البغدادية سنة 1960 ميلادي حيث تحتوي العديد من الأفلام التاريخية التي تحكي تاريخ التجارة قديماً كونها بوابة للحرمين الشريفين في استقبال حجاج البحر إضافة الى الافلام العربية والاجنبية.

ويأتي ميناء “البنط” ضمن أحد الأفلام المعروضة، ليكون شاهداً على تاريخ التجارة القديمة الواردة من الصين والهند إلى جدة.

ويعتبر بيت جدة من البيوتات التي تساهم بالتعريف بتراث جدة وفنونها الشعبية حيث يحتوي البيت في جنباته على أبرز مقتنيات البيت الحجازي. ويعرض تفاصيل الحياة الاجتماعية وأبرز العادات والتقاليد القديمة، وطريقة اللباس.

وتم بناء بيت جدة من الحجر المنقبي والأخشاب التكليلة والرواشين والمنجور التي تم جلبها من مدينة جدة

وتعرض كشافة وزارة التعليم ضمن جناح الوزارة 45 مبادرة نوعية توعوية تهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محاورها الأساسية المتمثلة في وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

وافاد مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي أن المبادرات النوعية المقدمة من الوحدات الكشفية المشاركة من مختلف إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة تهدف إلى نشر ممارسات ومشاريع تعليمية وتوعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع من خلال عروض توعوية وتفاعلية تُقدم للزوار طوال أيام المهرجان ، تم اختيارها وفق معطيات ومتطلبات أساسية للمشاركة في مهرجان الجنادرية لهذا العام وترتكز على المبادئ الكشفية بالواجب نحو الله ، ونحو الذات ،ونحو الآخرين و بتفعيل عناصر الطريقة الكشفية.

من جهة أخرى قضى سراج العمري 36 عاماً في تدريب وتعليم الخط العربي ليشارك في المهرجان عبر جناح منطقة عسير.

ويعتبر العمري أحد تلامذة خطاط كسوة الكعبة المشرفة ناصر الميمون وأخذ عن عمالقة الخط العربي ومنهم طه عثمان خطاط المصحف الشريف والعرافي خطاط الحرم المكي وشفيق خطاط المسجد النبوي ويمتلك ترسانة ضخمة من المعلومات التي يقوم بشرحها للزوار بصورة مبسطة موجزة خلاصة خبرته التي جمع من خلالها الكتابة والثراء المعرفي وخبرة أكثر من ربع قرن مضت من عمره برفقة القلم والورقة لتُشكّل هرماً مميزاً وسراجاً يضيء طريق تلاميذه لإجادة الخط العربي ويشاركنا بعض تفاصيله في هذا التقرير .

بداية ومراحل

تعلم أهل مكة في الجاهلية الكتابة من أحد القادمين من العراق وبرز هذا التعلّم في المعلقات التي علّقت على الكعبة آنذاك إلا أن القرآن الكريم كان البداية الحقيقية للكتابة والتدوين وانتشرت لتمتد إلى كتابة السنة النبوية وجمع الأحاديث عن الرواة واستمر ذلك حتى الدولة العباسية التي يعتبر عهدها هو انطلاقة الخط العربي .

زوايا ونقاط

للخط العربي إرث موجز ومبسّط من القواعد المحددة التي يتم تعليمها وتنفيذها لُيصبح الخط مُجازاً وأهم هذه القواعد هي الزوايا ويكتب من خلالها خط الرقعة على زوايا المنقلة بـ 50 درجة فيما أن الثُلُث بين 60-70 والنسخ بين 70-80 والديواني 90 درجة.

اما النقاط فلكل حرف توزيع من النقاط التي يتم رسم الحرف بشكله الصحيح وهي 3 نقاط متعامدة فوق بعضها لخط الرقعة والنسخ بـ 5 نقاط والديواني بـ 6 والثلُث بـ 8 نقاط .

حبر وورق

يُفضّل سراج العمل بأدواته الخاصة والتي تمتاز بكونها عربية من أقلام وأحبار وأوراق ويقوم بتصنيع حبره العربي الخاص حيث أنه الأفضل والأجمل حين استخدام قلم البوص .وعن طريقة تصنيع الحبر العربي تحدّث بأن تصنيعه بذات سهولة الخط ويحتاج فقط حجر القرمز الذي يتمتع بتعدّد ألوانه يضاف عليه العسل والصمغ العربي ثم يُخلط بطريقة معيّنة .

العنعنة

يُعرّف الخطاطون أنفسهم بالعنعنة التي تستخدم في روايات الأحاديث وعلى سبيل المثال سراج عن ناصر الميمون عن حامد الآمدي عن مصطفى حليم .وبَرع في الخط العربي وبناء قواعد الخطوط فالديواني والرقعة لمحمد عزت والنسخ لمحمد شوقي ومصطفى غزلان في الديواني وهاشم البغدادي في القاعدة البغدادية .

غاب القلم

وعن اهتمام المجتمع بالخط ذكر بأن العرب محبطون بسبب فكرة خاطئة تتمثّل في أن فن الخط العربي موهبة وذلك غير صحيح فبالإمكان إتقانه واكتسابه بالتعلم وتطبيق القواعد الصحيحة .وأضاف : تم أخذ القلم من الطالب فضاع الخط وضاعت الثقافة المعرفية التي تتطلبها كل قراءة في معرفة كلماتها بمختلف الخطوط .

ووجه رسالته لجميع الخطاطين في إتاحة جميع المعلومات للمجتمع وتثقيفه بسهولة تعلم الخط العربي عبر جملة أستاذه الميمون ونصيحته التي اتخذها سراج مبدأ ثابت لا يحيد عنه ( علّم الناس بحب لترسيخ معلوماتك في أذهانهم ) .

ويرافق سراج العمري 8 مدربين متخصصين في أنواع الخطوط في مركز تدريب الخط العربي بتعليم عسير الذي يقدم دوراته وأنشطته في خدمة المجتمع ويعتبر من أبرز المراكز على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال .

كما أبهرت الفنانة التشكيلية سهام جبران زوار جناح عسير بالأعمال الفنية الإبداعية التي تميزت بها وتمكّنت من خلالها نيل فرصة التواجد في الجنادرية وتمثيل تشكيليات منطقة عسير لهذا العام .

سهام عشقت الرسم والفن التشكيلي منذ الصغر وبدأت في ذلك قبل ما يقارب 15 عاماً إلا أنها عانت من بعض الظروف الحياتية المختلفة من عمل وحياة اجتماعية أجبرتها على الانقطاع المؤقت ومن ثم العودة لريشتها الماسية التي تُشع بريقاً وأصابت باحترافيتها الفنية المميزة الهدف الأبرز ونالت الإعجاب والكثير من عبارات التحفيز والدعم المعنوي تقديراً لما تقدمه هذه الموهبة المميزة والتي اتخذت الفن التجريدي طابعاً يغلب على أعمالها وفق هذه المدرسة لتنتقل من الأسلوب التقليدي في القط العسيري إلى الابتكار ومواكبة رؤية الوطن في التطوير والخروج عن المألوف بشكل آخر يتوافق مع الفن ذاته ويختلف في طريقة تنفيذه حيث أنها تعرض بشكل معاصر وللمرة الأولى وعبر قرية عسير عملها الفني الأصعب والأميز بالنسبة لها وهو مجسم القط العسيري الذي وظّفت في تكوينه خامات الخشب الطبيعي ذو عمر زمني من قطع أثرية مقتنى منها إحدى قطع سكة الحديد التي تربط بين الرياض والدمام بالإضافة إلى الاستيل الذهبي الذي حفرت عليه مفردات القط بدقة وتركيز وحرفية عالية والثالث ولمسات جمالية بالصخور والحجر الطبيعي من أعماق البحر الأحمر وشواطئه في ساحلي عسير وجازان .

وفيما يخص رسوماتها ومصدر إلهامها ذكرت جبران بأن فنّها هو روحها وفكرها وشغفها وجزء لا يتجزأ منها .

وخطفت سهام أنظار الجميع بلوحتها الإبداعية ” بايبولار” والتي تعني ثنائي القطب وتعبّر عن الحالة التي تسمى هوس الاكتئاب وتشبه إلى حد كبير التضاد في القرارات والآراء المتعاكسة والصراع بين القبول والرفض في فكر الإنسان .

وشاركت سهام جبران في معرض ” إيفا 2018 ” والذي نظّمه معهد مسك للفنون بالتعاون مع إمارة عسير التي مكّنت ودعمت المرأة في عسير ، وبالتزامن مع المعرض حصلت على مرسمها الخاص كإحدى الفنانات التشكيليات في مركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة .

وحضرت عدة ورش تدريبية أهمها ورشة فن ” القط العسيري ” بأبها والتي واكبت إدراجه ضمن الفنون المسجلة لدى اليونسكو في قائمة التراث العالمي الغير مادي . وقدمت عدة دورات بالإضافة إلى أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بعسير .

بيت الخير

واثرى المشاركون في بيت الخير الزوار بالمعلومات التي تمثل البيئة البحرية والمصطلحات المستخدمة .

وفي المركب الراسي في بحيرة في ركن من اركان ساحة بيت الخير يقدم المشاركون شرحا مفصلا عن عملية الغوص وما يقوم به الغواص من اعمال لجمع المحار من قاع البحر تمهيدا لاستخراج اللؤلؤ ويقدم المعلومات للزوار عدد من كبار السن الذين مارسوا هذه المهنة ويستمتعون بنقلها لزوار بيت الخير.