رئيس الهيئة : البرنامج يوفر 2500 فرصة مشاركة مجتمعية

العلا- واس

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو مدني أن الهيئة أكملت المرحلة الاستراتيجية لها ولديها تصور في معرفة مرتكزات السياحة في المحافظة التي تعد متحفاً مفتوحاً للعالم يجمع التراث والثقافة والطبيعة،

مفيداً أن الهيئة تعتزم عمل مخطط استراتيجي شامل يتم من خلاله تحديد القطاعات الاقتصادية والممكنة ومن ثم تطويرها واطلاقها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول في البلدة القديمة بمحافظة العلا، بمناسبة إطلاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا برنامج “حمّاية”، بحضور العديد من اهالي المحافظة والمسؤولين فيها، مبيناً أن البرنامج مجتمعي يهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة في جهود الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بالمحافظة وإشراك شباب وفتيات العلا في القيام بدورٍ محوري في صون تراث العلا وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة.

وبين أن البرنامج يسهم في توفير 2500 فرصة مشاركة مجتمعية لأهالي المحافظة من خلال إشراكهم بشكٍل مباشر وفعّال ليقوموا بدورٍ محوري في صون تراث العلا وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة. وأبان أن الهيئة انطلاقًا من حرصها على استخدام أحدث الأساليب والتقنيات والمنهجيات الحديثة، تطلق موقعًا إلكترونيًا للمبادرة للتعريف بها وتشجيع مشاركة المجتمع التي من شأنها أن تدعم جهود الهيئة في صون تراث العلا التاريخي والإنساني.

وأشار إلى أن الهيئة ضمن برنامج “حمّاية”، ستتولى تنظيم ورش عمل شهرية للمشاركين يتعرفون خلالها على أهم المواقع التاريخية والأثرية والتراثية بمحافظة العلا وكيفية الحفاظ عليها وتعريف العالم بها للإسهام في دعم خطط التطوير التي تشهدها المحافظة، بما يخدم الهدف الرئيسي للهيئة في وضع العلا على قائمة أهم المقاصد السياحية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مفيداً أنه عقب انتهاء البرنامج، سيبدأ المشاركون في نشر الوعي بين المجتمع المحلي في العلا للمساهمة في تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وأفاد المهندس مدني أن رؤية المملكة 2030، تدفع بإنجازات الهيئة إلى الأمام، مؤكداً أهمية تنمية الإنسان وتهيئته قبل تنمية المكان، مفيداً أن برنامج الابتعاث الدولي التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا يوفر الفرصة للشباب للحصول على تعليم عالمي المستوى في المؤسسات الأكاديمية في العديد من دول العالم، بهدف تزويد المواطنين الشباب من أهالي العلا بالمهارات اللازمة للإسهام في التنمية المستدامة بالمحافظة، وتمكينهم من قيادة المستقبل بها.

وبين أن الفترة المقبلة ستشهد العلا نقلة استثنائية في مختلف الأصعدة ومنها النزل الفندقية والمجال الزراعي، مبيناً أن هناك الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار بالعلا سواء من أصحاب المزارع الذين يرغبون في تطويرها أو مستثمرين من فنادق عالمية.