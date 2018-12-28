موجة برد شديدة تضرب بلاد الشام

عواصم ــ وكالات

مع دخول ما تعرف بـ”فترة الأربعينية”، التي تمتد من 22 ديسمبر حتى آخر يناير المقبل، تضرب بلاد الشام الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، هذه الأيام، موجة برد غير مسبوقة.

وتتأثر هذه الدول في مثل هذا التوقيت من العام بمنخفض جوي يتمركز فوق قبرص يصاحبه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح باردة مع تساقط البرد، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إلى ما دون العشرة مئوية.

ودعت مديرية الأمن العام في الأردن المواطنين، إلى متابعة النشرات الجوية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى حالة الطرق، محذرة من تشكل السيول بسبب الأمطار المتوقعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، ستسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا مع ساعات الليل المتأخرة لتشمل المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية.

وسيتأثر لبنان، بدءا من اليوم بمنخفض جوي يتمركز حاليا فوق تركيا، وسيكون مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة

في وقت حذرت الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية بكثافة.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بالعثور على جثة شاب في أحد الأودية متوفيا نتيجة الطقس البارد جدا الذي يجتاح البلاد، في حين دعت هيئة الأرصاد السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.

وفي سوريا، تسبب البرد القارس بمقتل رضيعين في مخيم الركبان للاجئين داخل سوريا منتصف ديسمبر الجاري، ودمرت الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد عددا من خيم اللاجئين بالمخيم.

وتوفي الرضيعان السوريان، وهما دون الستة أشهر، في المخيم الواقع على الحدود السورية الأردنية مع اشتداد برودة الطقس وفقدان المستلزمات العلاجية اللازمة، وفق ما ذكر بيان لليونيسف.

ومن المتوقع أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بثلاثة منخفضات جوية متتالية خلال الأسبوع المقبل، في ظاهرة غير مألوفة لم تشهدها البلاد من سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. وسيرافق هذه المنخفضات الجوية رياح باردة وقوية وأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، في حين من المتوقع أن تغطي الثلوج الكثيفة المناطق الجبلية والمرتفعات في شمالي فلسطين.