حكمة قيادتي المملكة ومصر أنقذت المنطقة

القاهرة- وكالات

نوه رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد بما تشهده العلاقات المصرية السعودية من تقدم كبير على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات، مضيفًا أن العلاقات بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى شهدت تطوراً ملموساً.

وأكد معاليه وقوف مصر الدائم مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها للوقوف على ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ودعمها لموقفها في هذا الشأن كما أدان محاولات بعض الدول لاستغلال هذه القضية سياسياً وإخراجها من سياقها الجنائي، مؤكدًا رفض مصر جميع المحاولات التي تهدف إلى النيل من المملكة.

جاء ذلك لدى لقائه أمس الأول رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له بمقر مجلس النواب في القاهرة

وتطرق عبدالعال إلى بعض الأزمات المشتعلة في المنطقة، مؤكدًا أن تعامل قيادتي مصر والمملكة العربية السعودية الحكيم مع تلك الأزمات ساعد على تجنيب المنطقة الكثير من الحروب، التي تهدف بعض الدول إلى جر المنطقة إليها , مدينًا في الوقت نفسه سياسات إيران العدوانية لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخلات في شؤون دول المنطقة.

ونوه بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للرقي بالمملكة وتنفيذ رؤيتها واستراتيجيتها الطموحة.