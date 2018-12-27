“الاستثمار” تفتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج رواد التحول

البلاد : واس

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج “رواد التحول”، المعني بتدريب الطلاب والطالبات حديثي التخرج، بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية.

جاء ذلك خلال احتفال الهيئة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “رواد التحول”، اليوم بمقرها بالرياض، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للخدمات المساندة فرج بن سالم آل منجم أن الهيئة تسعد اليوم بإطلاق الدفعة الثانية من البرنامج للعام الثاني على التوالي، والذي حققنا فيه نجاحًا من خلال نسخته الأولى، وبما يضمن لأبناء الوطن مستقبلا مميزًا، حيث تم تدريب 25 طالبا وطالبة حديثي التخرج في تخصصات الهندسة بمساراتها المختلفة، المالية، التسويق، القانون، تقنية المعلومات، منوهاً بأن البرنامج يعد ضمن خطط الهيئة لإتاحة الفرص للشباب السعودي لخدمة وطنهم في كافةً المجالات.

وبين آل منجم أنه سيتم تنفيذ البرنامج بشكل سنوي وسيشهد تطوراً مستمراً ليضم عناصر نوعية من تخصصات مختلفة إلى فريق العمل بالهيئة العامة للاستثمار، وبما يتماشى مع توجهها في تبني مبادرات تسهم في تحقيق رؤية 2030، حيث سيتم تدريبهم داخل المملكة وخارجها، وفق خطة متكاملة تشمل تطويرهم على مهارات عامة ومهنية متخصصة مجال تطوير وفهم الفرص الاستثمارية والسياسات الدولية المتعلقة بها.

وأفاد أن نشاطات البرنامج تتضمن عقد دورات تدريبية لرواد التحول وهم على رأس العمل داخل الهيئة ومع شركات عالمية خارج المملكة، إذ يمتد البرنامج لمدة 9 أشهر وينتهي بالتوظيف بالهيئة العامة للاستثمار.

وفيما يخص معايير القبول للبرنامج، أكد آل منجم أن البرنامج متاح للسعوديين بشرط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات الآتية: الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الطبية الحيوية، الصيدلة، العلوم الصحية المساندة، المالية، وألا يقل معدل المتقدم التراكمي عن (3 من 4) أو (4 من 5)، وأن يكونوا من خريجي 2017 أو 2018، مشيراً إلى أن التقديم متاح على الموقع الالكتروني stp.sagia.gov.sa .