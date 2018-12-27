آل الشيخ يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه

البلاد : واس

‏رفع المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ , الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وأعرب آل الشيخ عن بالغ فخره وامتنانه الشخصي لهذه الثقة التي يحظى بها التي تعد حافزاً لتقديم الغالي والنفيس في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن المعطاء، والسعي لتنظيم أفضل الفعاليات والأحداث المتنوعة.

وقدم آل الشيخ شكره لكل ما وجده من دعم واهتمام من سمو ولي العهد خلال فترة توليه لرئاسة الهيئة العامة للرياضة وما شهدته من مناسبات تعد مفخرة لكل أبناء الوطن، مقدماً التهنئة لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للرياضة, متمنياً له كل التوفيق.

كما قدم شكره لمنسوبي ومنسوبات الهيئة العامة للرياضة ومسؤولي الاتحادات والأندية على جهودهم البارزة في إنجاح تلك المناسبات والفعاليات، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.