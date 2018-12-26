الدولية

(داعش) يختطف 14 مدنيا جنوبي كركوك

كتبه صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1440 هـ      26 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

كركوكــ وكالات

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني في كركوك، أن تنظيم “داعش” الإرهابي اختطف 14 مدنيا، بينهم مسؤول محلي جنوبي المحافظة.

وقال المصدر: إن عناصر داعش اختطفوا 13 مدنيا من قرية المبدد، ومختار قرية ضباع الجديدة التابعتين لناحية الرشاد جنوبي كركوك.
ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مصدر أمني، أن عناصر من “داعش” هاجموا قرية في طوزخرماتو، واختطفوا 4 أشخاص.

يذكر أن تنظيم “داعش” ينفذ بين فترة وأخرى، هجمات إرهابية تستهدف المناطق الآمنة، التي تم تحريرها من سيطرته؛ حيث يستهدف بتلك العمليات المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ، قد أعلن في 10 ديسمبر 2017 تحرير كامل الأراضي من سيطرة “داعش”، وطي صفحة التنظيم من تاريخ البلاد.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *