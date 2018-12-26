(داعش) يختطف 14 مدنيا جنوبي كركوك

كركوكــ وكالات

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني في كركوك، أن تنظيم “داعش” الإرهابي اختطف 14 مدنيا، بينهم مسؤول محلي جنوبي المحافظة.

وقال المصدر: إن عناصر داعش اختطفوا 13 مدنيا من قرية المبدد، ومختار قرية ضباع الجديدة التابعتين لناحية الرشاد جنوبي كركوك.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مصدر أمني، أن عناصر من “داعش” هاجموا قرية في طوزخرماتو، واختطفوا 4 أشخاص.

يذكر أن تنظيم “داعش” ينفذ بين فترة وأخرى، هجمات إرهابية تستهدف المناطق الآمنة، التي تم تحريرها من سيطرته؛ حيث يستهدف بتلك العمليات المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ، قد أعلن في 10 ديسمبر 2017 تحرير كامل الأراضي من سيطرة “داعش”، وطي صفحة التنظيم من تاريخ البلاد.