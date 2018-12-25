45 ألف قطعة أرض جاهزة للعرض

جدة- البلاد

يشهد سوق العقار ركوداً ملموساً في أعقاب أنشطة وزارة الإسكان التي تمخضت عن توفير مئات المنتجات السكنية وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمتابعة سمو ولي العهد حيث كان لذلك أثراً بالغاً في انخفاض الأسعار نتيجة انحسار الطلب وتزايد العرض

كما تأثرت الأسعار برسوم البيضاء وتسريع اعتماد المخططات عبر تشجيع أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة على تخطيطها وطرحها للتداول بأسعار معقولة تمثل القيمة الفعلية للعقار في أعقاب تضخم سعري غير مبرر.

فقد أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان, إطلاق مشروع “روابي الحجاز” في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، الذي يوفر 21.302 وحدة سكنية “تحت الإنشاء”.

وأعلنت الوزارة بدء إجراءات الحجز في المشروع الذي يعد أكبر مجمع سكني مغلق في حي الريان بمدينة جدة.

من جهة أخرى أكمل مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 9 مخططات سكنية بإجمالي مساحات تتجاوز 37.9 مليون م2، وبعدد أراضي يتجاوز 24 ألف قطعة أرض، في ثلاث مناطق وتصدرت منطقة مكة المكرمة بـ 5 مخططات، تلتها الرياض بـ 3 مخططات، ثم المدينة المنورة بمخطط في محافظة ينبع.