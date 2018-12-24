للموسم الثالث.. “الصحة” تعلن انطلاق ” جائزة وعي “

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة بدء استقبال الأعمال المشاركة في ” جائزة وعي ” في نسختها الثالثة بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، مستهدفة مواطنيها والمقيمين .

وذكرت أن المشاركات ستتنافس في عدة مسارات تشمل الفيلم القصير والصورة

والافوجرافيك والموشن جرافيك بالإضافة إلى مسار مخصص لمشاركة مدارس المملكة

ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن ، كما تمت إضافة جائزة مخصصة

لتصويت الجمهور يتم منحها لأعلى ثلاث مراكز من جميع المسارات.

وتعد الجائزة إحدى مبادرات “الصحة”، بهدف رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع،

وإستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول الخليج واليمن.

ويبلغ مجوع الجوائز أكثر من مليون ريال لأكثر من 50 فائز، تبلغ قيمة الجائزة الكبرى فيها 150,000 ريال .في حين أن التسجيل متاح في الجائزة حتى العاشر من فبراير المقبل من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني .

يذكر أن وزارة الصحة تسعى لأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع. كما أن أحد أهداف الوزارة في رؤية 2030 هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عام إلى 80 عام.