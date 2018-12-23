الأمير مشعل يطمئن على الاستعدادات لمعرض جدة للكتاب

جدة – واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة أمس الاستعدادات المبذولة من الجهات المعنية لإطلاق هذا الحدث الثقافي الكبير برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في 19 من ربيع الآخر الحالي على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية وتستمر فعاليات على مدى 10 أيام.

وتابع سموه خلال جولته التفقدية على مقر إقامة المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 25.000 متر مربع سير العمل والتجهيزات التي اُتخذت من قبل الجهة المنظمة موجهاً فرق العمل على إنجاز ما أوكل إليهم من مهام على أكمل وجه.

وشدد سموه على تجسيد الدور التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في المعرض منوهاً بضرورة تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام، موجهاً بضرورة اكتمال التجهيزات كافة من قبل الجهة المنظمة استعداداً لإطلاق هذا المعرض، وفقًا للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب، وتوجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

ويشهد المعرض هذا العام, مزيداً من التجديد والتنوع في الاثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به لإثراء الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدب والمثقفين وشرائح المجتمع كافة وربطهم بثقافة الكتاب.

يذكر أن المعرض حصد في نسخته الرابعة 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية إضافة للفعاليات الثقافية المنوعة وسط توقعات بحصد هذه التظاهرة الثقافية 50 ألف زائر يوميًا بما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى.