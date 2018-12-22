ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأمريكا

واشنطن – وكالات

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة زيادة طفيفة من أدنى مستوى في نحو 49 عاما.

وقالت وزارة العمل الأمريكية: إن طلبات الإعانة الجديدة زادت بمقدار 8 آلاف طلب إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 214 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر الجاري ،

وشهد الأسبوع الماضي انخفاض طلبات الإعانة إلى 206 آلاف، لتقترب من مستوى 202 ألف المسجل في سبتمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 1969.

وكان اقتصاديون قد توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 216 ألفا، في أحدث أسبوع.