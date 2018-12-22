المهندسة مناهل .. أول مارشال مراقب سعودية في ( فورميلاE – الدرعية )

الدمام-حمودالزهراني

المهندسة مناهل أحمد سفر، سيدة أعمال سعودية ، طموحها كبير، تعدى الحدود في جميع المجالات؛ سجلت لنفسها حضورا مميزا في المجال الرياضي، خاصة في عالم رياضة السيارات، خصصت من وقتها لخدمة الوطن، في الحدث العالمي الأول في الفورميلا E ، وانتقلت من تنظيمها لأول معرض قيادة للمرأة، متزامنا مع تطبيق القرار السامي، إلى مارشال مراقب في سباق الفورميلا E بالدرعية، لترسم طريقها بنجاح في عالم رياضة السيارات .

وقال المهندسة مناهل: حقيقة أنا أعمل على تنظيم الإصدار الثاني لمعرض” مستلزمات السيارات للمرأة : في ١٤٤٠/١٠/١٠، تزامنا مع الذكرى السنوية لقرار مولاي خادم الحرمين الشريفين، لقيادة المرأة، وعندما سمعت عن الفورميلا E وتوقيع المملكة عشر سنوات لإقامته، قررت في قرارة نفسي أن لابد ان أكون جزءا فعالا من هذا الحدث؛ كسيدة أعمال سعودية، فسجلت في دورة تدريبية وبدأت مسيرتي التي أتشرف بها؛ كمارشال مراقب رسمي، في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وكنت المتحدث الرسمي في حفل تكريم المارشال يوم الأحد، أصالة عن نفسي وعن أخواتي عضوات المارشال، بحضور صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان العبدالله الفيصل .

والحمدلله، الذي أتم علينا هذا الحدث العالمي بنجاح ، الذي تحدث عنه الجميع . سعيدة لأنني كنت أحد أعضاء التنظيم؛ كمارشال مراقب في الفورميلا E ، بدأت التدريب مع الإتحاد السعودي للسيارات من شهرين تقريبا، والجميع كان على قدم وساق لبذل قصارى جهدنا؛ حتى يكون كل شيء على أكمل وجه . وحظيت بشرف أن أكون أول سعودية تمثل الوطن كمارشال مراقب في حلبة البحرين بسباق الجي تي العالمي . وفخورة أنني كنت في إحدى اهم النقاط 1.0 في حلبة الفورميلا E. أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، الذي أسعدنا بحضوره ومشاركته لنا ، والشكر والتقدير لسمو الأمير خالد الفيصل، فقد كان كظل الحارس لنا لم يتركنا دقيقة، وهو أول مارشال سعودي . وكل الشكر والتقدير، لأخواننا من الاتحاد البحريني للسيارات، على جهودهم مع إخوانهم السعوديين لإنجاح هذا الكرنفال العالمي.