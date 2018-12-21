نائب أمير مكة يطلع على مبادرة تطوير محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز

جدة – مهند قحطان

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقاً)، على مبادرة جامعة الطائف لتطوير المحمية، التي قدّمها معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان، يرافقه عددٌ من قيادات الجامعة.

وحرص فريق متخصص من منسوبي جامعة الطائف خلال العرض على أن تشتمل المبادرة على عناصر تطوير المحميات الرامية للحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية، وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سُبل إنمائها.

على صعيد آخر رأس سموه في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً لمناقشة مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة في مرحلتيه السادسة والسابعة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، وممثلون عن وزارة الثقافة، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه، استعراض خطة استكمال مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة في مرحلتيه السادسة والسابعة، كما تمت مناقشة مقترحات لإدراج برامج ترفيهية وثقافية ورياضية على امتداد كورنيش جدة بهدف توفير بيئة جاذبة في هذه المنطقة تناسب كافة أطياف المجتمع.

من جهة أخرى وبرعاية سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة اختتم برنامج قيادة التحول الأكاديمي والذي نظمه بيت الخبرة لاستشارات الاعتماد والتطوير بجامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وسط مشاركة ٤٧ مشاركاً ومشاركة من أعضاء هيئات التدريس في ٤ جامعات سعودية.

الحفل أقيم في مركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز بحضور معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي والشيخ عبدالإله بن محفوظ نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سالم بن محفوظ الاهلية، ووكلاء الجامعات المشاركة وعمداء الكليات وعدد من الأكاديميين.