محافظ التدريب التقني يزور جناح المؤسسة بالجنادرية

الرياض- البلاد

زار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس، جناح المؤسسة المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية 33 .

واطلع معاليه على ما يقدمه الجناح من جهود المؤسسة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، إضافةً إلى تعريف الأطفال بالمنظومة التقنية والمهنية ومخاطر واستخدامات الكهرباء والتمديدات الصحية والالكترونيات، إضافة إلى الأركان الأخرى التي تتعلق بتقنية الكهرباء الإنشائية وصيانة الأجهزة والتنسيق الوظيفي، كما شاهد عددا من ابتكارات المتدربين وعروض الروبورت ، ومهارات المتدربين في صيانة الأجهزة المنزلية، وتصاميم المشاريع الخاصة به، وأنظمة الإنذار والتحكم بتسريب الغازات ، والتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية، وتثقيف الزائرين بكيفية قراءة البطاقة التعريفية والأجهزة المنزلية

ووقف الدكتور الفهيد على الدورات التدريبية والتقنية التي يقدمها الجناح للزوار ، وما تقدمه أكاديمية الطفل من برامج تثقيفية هادفة، وكذا “الأكاديمية الذكية المتنقلة التي تشمل قاعة تدريب ومكاتب خدمية وصالة ترفيهية ومكتبة علمية.وافتتح معاليه قاعة السينما الجديدة وشاهد فيلما عن المؤسسة واطلع على الروبورت الذي يقدم لأول مرة في الجنادرية . وأشاد الدكتور الفهيد في نهاية الجولة بما رآه من جهود مبذولة من القائمين على الجناح .من جانبه أكد نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن جميع الترتيبات والتجهيزات لجناح المؤسسة بالجنادرية نفذت بأيدي أبناء المؤسسة منذ وقت مبكر.