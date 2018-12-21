د.العيسى يستقبل الوفد الفرنسي ورئيس أكاديمية أوزبكستان

الرياض- البلاد

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض، وفدا من البرلمان الفرنسي برئاسة النائب عن مدينة باريس السيد كلود غواسغين والنائب عن منطقة كوت دارمور السيد برونو جونكور ، وعدد من المسؤولين في السفارة الفرنسية. كما استقبل معاليه رئيس أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية أ.د.شهرت يافقاتشيف، ووكيل الأكاديمية للعلاقات الدولية السيد بهرام جان محمديف، وعدد من المسؤولين في السفارة الاوزبكية. وقد جرى خلال اللقاءات استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.