المحليات

د.العيسى يستقبل الوفد الفرنسي ورئيس أكاديمية أوزبكستان

كتبه صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع الآخر / 1440 هـ      21 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض، وفدا من البرلمان الفرنسي برئاسة النائب عن مدينة باريس السيد كلود غواسغين والنائب عن منطقة كوت دارمور السيد برونو جونكور ، وعدد من المسؤولين في السفارة الفرنسية. كما استقبل معاليه رئيس أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية أ.د.شهرت يافقاتشيف، ووكيل الأكاديمية للعلاقات الدولية السيد بهرام جان محمديف، وعدد من المسؤولين في السفارة الاوزبكية. وقد جرى خلال اللقاءات استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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