دول الخليج تدرس إنشاء هيئة للطيران المدني

الرياض- البلاد- واس

ناقشت اللجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون أمس الإطار العام لدراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني إلى جانب آلية استخدام الطائرات بدون طيار والبرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وشارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي في الاجتماع الذي تستضيفه دولة الكويت ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وذلك في فندق ريجنسي بالعاصمة الكويت.

وسبق هذا الاجتماع عَقْد اجتماعين فنيين الأول يوم الثلاثاء 18 ديسمبر وهو الاجتماع الـ 11 للجنة الفنية التحضيرية للنقل الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي، وناقشت فيه مسودة اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين دول المجلس.

تلاه اجتماع عُقد أمس الأربعاء 19 ديسمبر للجنة الملاحة الجوية، وتناوَل دراسات تتعلق بمجال النقل الجوي لدول المجلس، وآليه تنسيق أعمال تخطيط الطرق الجوية، وغيرها من الموضوعات الفنية.