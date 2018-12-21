خالد بن سلمان: المملكة تعمل لتحقيق السلام في أفغانستان

جدة- البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى واشنطن أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين،يحفظهما الله، ستستمر ببذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والإستقرار للشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار.

وأضاف سموه في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أمس :”عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع واحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام.

وقال سموه:”ورغم محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب و تغذي الصراعات في المنطقة ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، سنرى -بمشيئة الله- في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة”.