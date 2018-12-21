الهلال يهزم الأهلي برباعية مقابل 3 أهداف

البلاد : متابعات

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال على نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الأهلي عن طريق مهاجمه عمر السومة 3 أهداف، فيما سجل للهلال

في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بافتيمبي جوميس

وياسر الشهراني، وكارلوس إدواردو، وأندريه كاريو.

بهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده من للنقطة 35 متصدراً دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيما يتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز الخامس.