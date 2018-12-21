الإقتصاد

النفط يرتفع وسط توقعات بخفض أكبر من الإنتاج

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time11 / ربيع الآخر / 1440 هـ      21 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قفزت أسعار النفط الجمعة، بعدما كانت قد هوت خمسة بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بفعل إشارات على أن خفض إنتاج أوبك الذي سيبدأ في الشهر المقبل سيكون أكبر من المتوقع.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.5% إلى 54.62

دولار للبرميل بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد هبط 2.89 دولار في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت إلى الانخفاض 9.4 بالمئة هذا الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.7% إلى 46.22 دولار للبرميل.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى التراجع بنحو 9.5 بالمئة هذا الأسبوع.

ibrahim

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