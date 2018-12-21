الإقتصاد

الدولار يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في 10 أشهر

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time11 / ربيع الآخر / 1440 هـ      21 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ظل الدولار منخفضا اليوم الجمعة بعد الخسائر التي مني بها أمس ليتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي في عشرة أشهر متأثرا بمخاطر إغلاق الحكومة الأميركية وانخفاض العائد على السندات.

ومقابل سلة عملات منافسة، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر على نطاق واسع عند 96.247

لكنه يتجه للهبوط 1.2 بالمئة هذا الأسبوع ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف فبراير.

وتلقى الدولار القليل من الدعم من أسواق السندات، حيث جرت تسوية السندات الأميركية

التي أجلها عشر سنوات عند 2.80 بالمئة، وهو مستوى دون الأعلى في سبع سنوات، والذي تجاوز 3.2 بالمئة في نوفمبر.

واستفاد الين الياباني من المعنويات المتوترة ليرتفع 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 111.09 ين.

ibrahim

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