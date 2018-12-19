98 مليون ريال لتعزيز القدرة الكهربائية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة

جدة- عبدالهادي المالكي

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أمس ، عن تشغيل محطة التحويل الثانية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة بتكلفة بلغت 97,7 مليون ريال ، وتعمل بجهد 13.8/110 كيلو فولت ، وبقدرة 134 ميجا فولت أمبير.

وأفاد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في “مدن” بندر الطعيمي ، أن إنشاء المحطة يهدف إلى تعزيز القدرة الكهربائية بالمدينة الصناعية وخدمة المستثمرين في منطقة مواد البناء في المدينة الصناعية ، مشيراً إلى أن المحطة هي الثانية التي يتم إنشاءها في المدينة الصناعية الثالثة بجدة ، نظراً للطلب العالي على الطاقة الكهربائية من قبل المستثمرين والصناعيين.

وبين الطعيمي أن المدينة تشهد منذ إنشائها في العام 2012م إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين الصناعيين لحداثة تصميمها ومثالية موقعها بقربها من مدينة جدة ، كما أنها ترتبط مع المدينة الصناعية الثانية بجدة بجسر يربط المدينتين وتضم 522 مصنعاً ما بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس .