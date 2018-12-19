نائب أمير مكة يتفقد مشروع مدينة السيارات ويتسلم تقرير الأرصاد

مكة المكرمة – البلاد

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس على مشروع مدينة السيارات في العكيشية جنوب مكة المكرمة والذي يجري تنفيذه حالياً على مساحة تتجاوز الـ4.5 مليون متر مربع، ويضم ورشا ومعارضا وعددا من الخدمات المتنوعة الأخرى.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن مناطق مدينة السيارات الأربعة حيث تحتوي المنطقة الأولى (المعارض) على وكالات السيارات وعلى معارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة وحراج السيارات كما تحتوي على منطقة تجارية للخدمات وشركات تأجير السيارات ومحطات الوقود، وتقع المنطقة على مساحة 522 ألف م2 وتشمل 300 معرضًا و30 معرضًا للتوكيل و65 محلاً تجارياً ومسجدان ومحطتان فيما تنقسم المنطقة الثانية (الورش) إلى خمسة مراحل أربعة منها تحتوي على مراكز الصيانة لوكلاء السيارات وعلى مراكز الصيانة الكبرى والورش كما تحتوي المرحلة الخامسة على منطقة تجارية لمحلات قطع الغيار والخدمات وتقع المنطقة على مساحة 800 ألف م2، تتضمن 1800 ورشة و1531 محلاً تجارياً و 3 محطات و86 مركزًا للصيانة و 5 مساجد ومركزًا للدفاع المدني والشرطة ومقرا لإصدار تراخيص البلدية.

وتعرف سموه على المنطقة الثالثة بمدينة السيارات (التشليح – المعدات الثقيلة – النقليات – المستودعات) التي تحتوي على محلات قطع غيار المستعمل (التشليح ) وبيع المعدات الثقيلة وشركات نقل السيارات إضافة إلى الفحص الدوري ومدرسة تعليم قيادة السيارات والعديد من الخدمات العامة وتقع على مساحة تقدر بـ 900 ألف م2 تشمل 64 معرضًا للمعدات الثقيلة و 82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة و 80 مستودعًا وكذلك 4 مباني خدمية و 3 مساجد ومحطة علاوة عل مدرسة تعليم القيادة ومبنى الفحص الدوري فيما تتكون المنطقة الرابعة (القرية العمالية) الواقعة على مساحة 400 ألف م2 من عدة مجمعات سكنية للعمالة مصممة بمعايير حضارية ويحتوي كل مجمع على عدة عمائر سكنية ومنطقة ترفيهية ومطعم ومصلى وروعي في تصميم القرية كافة جوانب الأمن والسلامة لضمان بيئة عيش أمنة وسليمة كما تتضمن القرية على كافة الخدمات المتعلقة بها من مستوصف مطاعم وغيرها وتحتوي على 56 مبنى سكني وأكثر من 210 آلاف ساكن و7 مبانٍ خدمية.

من جهة أخرى تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس بمكتبه بديوان الإمارة بمكة المكرمة التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة من مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد الحجيلي.

واستمع سموه إلى موجز عن محتوى التقرير المُتضمّن إحصاءات عن الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة إضافةً لتوصيف مفصل عن الوضع البيئي في محافظات المنطقة كما اطلع على مؤشرات الطقس والتقارير الخاصة بها والظواهر الجوية بالمنطقة علاوة على آلية عمل الإنذار المبكرة.