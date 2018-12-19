مسؤول أفغاني يشيد بجهود المملكة لخدمة الححاج

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نوه رئيس سكرتارية اللجنة الوطنية للمشتريات والممثل المفوض للمكتب الوطني للمشتريات في مكتب شؤون حجاج جمهورية افغانستان الاسلامية محمد بلال قاريزادة بالخدمات الجليلة والميسرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لضيوف الرحمن عامة ولحجاج افغانستان خاصة والتي سهلت عليهم اداء الفريضة. جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب توقيعه عقد الخدمات الاساسية للحجاج الافغان لموسم الحح القادم مع مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب اسيا بحضور نائبي رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس زكي عمر حريري والمهندس هشام عبد الرحمن شلي بمقر المؤسسة بالرصيفة .

كما اشاد المسؤول الافغاني بالخدمات المميزة التي قدمتها المؤسسة لحجاج افغانستان خلال موسم الحج الماضي مشيرا الى انه تم خلال اجتماع توقيع الاتفاقية بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة خلال موسم الحج القادم حيث سيصل 30 ألف حاج إضافة إلى 300 شخص من اعضاء بعثة الحج.