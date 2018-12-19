التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش تختتم برامج الأسرة السعيدة

مكة المكرمة – محمود حميد

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بحي بطحاء قريش في مكة المكرمة ممثلة في القسم النسائي باللجنة برامج الأسرة السعيدة المنفذة خلال الأشهر الماضية , واستفاد منها قرابة “500” رجل وامرأة, وتهدف إلى تطوير أفراد الأسرة من خلال إكسابهم المهارات التي تساعدهم على تكاتف الاسرة وتقويتها, والتعاون الزوجي في المصاريف اليومية والتخطيط في ذلك والتحديات التي تواجه الأسرة وحلولها.

وشملت الفعاليات التي استهدفت الأسرة من برنامج أنماط الشخصية ومقياس هرمان, وبرنامج كيف أصنع شخصية طفلي, وبرنامج الوعي المالي, وبرنامج إدارة المشكلات الأسرية, وبرنامج فن إدارة الضغوطات الحياتية.

كما أقامت اللجنة ملتقى اجتماعيا بعنوان “التآلف والمحبة” حيث شملت الفعاليات من بازار وركن للحناء وتزيين كب كيك وألعاب الأطفال وفعاليات أخرى متنوعة, حيث حضر عدد كبير من الأمهات برفقة أطفالهن, والفرق التطوعية النسائية, ويأتي البرنامج برعاية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

ومن جهته رفع المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش الأستاذ نزار بن حسين فقيها: شكره لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية على دعمها للبرامج التي هي نواة خير وصلاح ويعود نفعها لسكان أطهر البقاع مكة المكرمة, كما شكر المشاركين على حضورهم ومشاركتهم المميزة, وواعدًا إياهم ببرامج قادمة.