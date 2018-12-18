يوم من التاريخ 19 ديسمبر

1154 ـ تتويج هنري الثاني ملكًا على إنجلترا في دير وستمنستر.

1490 ـ زواج آن دوقة بريتاني وماكسيمليان الأول إمبراطور الرومانية المقدسة.

1843 ـ صدور رواية ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز ديكنز.

1885 – تسوية نزاع إنجلترا وإسبانيا حول جزر كارولين.

1914 – حسين كامل نجل الخديوي إسماعيل يتولى عرش مصر تحت اسم سلطان خلفًا لابن أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني.

1915 – الألمان يخترعون غاز الفوسجين القاتل لاستخدامه في القذائف المدفعية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1916 – بدأ معركة فردان أثناء الحرب العالمية الأولى والتي استطاع الفرنسيون فيها وقف التقدم الألماني في بلادهم بدأوا بعده هجوم معاكس حقق نجاحًا كبيرًا.

1919 ـ وصول السفينة روزلن إلى ميناء يافا في بداية الموجة الثالثة من هجرة اليهود من أوروبا إلى فلسطين.

1930 – بدأ الثورة في فيتنام ضد الاستعمار الفرنسي بزعامة هو تشي منه.

1935 ـ الملك فؤاد الأول ملك مصر يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء العمل بدستور 1930 وإعادة العمل بدستور 1923.

1941 – أدولف هتلر ينصب نفسه قائد أعلى على الجيوش الألمانية ويلقب نفسه بالفوهرر.

1944 ـ صدور أول عدد من صحيفة لوموند الفرنسية.

1946 ـ اندلاع الحرب الهندوصينية الأولى.

1949 – انقلاب في سوريا بقيادة أديب الشيشكلي ضد سامي الحناوي الذي حاول توحيد سوريا مع العراق.

1963 – زنجبار تستقل عن التاج البريطاني.