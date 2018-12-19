وزير الصحة : الميزانية تحمل في طياتها الخير الكثير

البلاد : واس

ثمّن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إذ أسهم ذلك بفضل من الله في تحقيق العديد من المنجزات وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية لهذا العام :” إن الميزانية تحمل

في طياتها الخير الكثير وتتضمن العديد من المشاريع التي ستسهم بإذن الله

في دعم مسيرة العمل الصحي غي بلادنا الغالية والإرتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية” .

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن المبادرات التي أطلقتها منظومة الصحة إذ سيسهم التحول المؤسسي

في تركيز جهود وزارة الصحة على تنظيم القطاع والإشراف عليه عوضاً

عن تقديم الخدمات وتمويلها، حيث تتم تقديم خدمات الرعاية عبر تجمعات صحية

تتضمن (مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات، المدن الطبية، المستشفيات التخصصية)؛

بما يحقق تقليص فترات الانتظار إلى جانب تمكين المنشآت الصحية من اتخاذ القرارات بشكل أسرع.

منوهاً معاليه بالإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام 2018

فقد تم تسهيل الحصول على الخدمات الصحية من خلال الإتصال على مركز 937

كما تم إستقبال أكثرمن 3,000,000 مكالمة لعام 2018 وحجز 400,000 وتلقي 200,000 بلاغ وتقديم 1,200,00

إستشارة طبية ، كما تم عن طريق تطبيق صحة الحصول على الإستشارات الطبية

عن بعد وبعدد تجاوز 260 ألف إستشارة ، إضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق

خدمة موعد لإدارة المواعيد في المراكز الصحية والمستشفيات حيث تم حجز 8,000,000 موعد لـ 4,000,000 مستفيد.

وأبان معاليه أنه تم افتتاح مركز للأورام في عرعر وتدشين خدمات علاج نخاع العظم بالرياض و مكة المكرمة وكذلك تدشين عيادة علاج الأورام بجازان ومكة المكرمة كما سيتم بإذن الله افتتاح وحدات الأورام في 4 مناطق عام 2019 ،لافتاً إلى أنه تم إفتتاح 9 مراكز خدمات قسطرة القلب حول المملكة خلال عامين في المناطق التالية “الباحة، القصيم، تبوك، الجوف، الطائف، مكة المكرمة، القريات ، الرياض” وزيادة مراكز القلب من 13مركزا إلى 22 مركزا وإنخفاض نسبة التحويل خارج المناطق بنسبة 56% خلال عامين.

وبين معالي وزير الصحة أن مجموع عمليات زراعة الأعضاء بلغ 1,262 عملية على مستوى المملكة منها “6 عمليات زراعة بنكرياس 4 عمليات زراعة أمعاء 34 عملية زراعة الرئتين 943 عملية زراعة كلية 249 عملية زراعة كبد 26 عملية زراعة قلب” كما ارتفت نسبة فحص السمع والقلب والأمراض الإستقلابية للمواليد من %58 في 2016 إلى %96 في عام 2018 ، إضافةً إلى فحص أكثر من 210 آلاف شخص مقارنة ب 67 ألف في عام 2017 حيث أدى إلى الإكتشاف المبكر لـ 16 ألف حالة مقارنة بـ 5 آلاف في عام 2017 .

وأوضح معاليه أنه تم تحصين أكثر من 3 ملايين شخص ضد الإنفلونزا في 2018 مقارنة بـ 600 ألف شخص في 2015 وتنفيذ حملة القضاء على فيروس الكبد “سي” والتوسع في توفير العلاج للمصابين بالمرض حيث تم إجراء الفحص المسحي لـ 400 ألف شخص ، مضيفاً أنه تم الإنتهاء من تركيب 590 مضخة أنسولين للأطفال والبالغين المصابين بالنوع الأول من السكر كما وصل عدد مراكز السكر المتخصصة إلى 24 مركزاً وتغطية كل مناطق المملكة.

وبين الدكتور الربيعة، أنه تم تطبيق 150 مؤشر لتحسين الأداء من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة حيث تم خفض متوسط مدة الإنتظار للحصول على موعد في العيادات من 59 يوم إلى 24.7 أيام ، وتحسنت نسبة الذين ينتظرون أقل من 4 ساعات في الطوارئ من 36% إلى ما يقارب %88 من المراجعين كما تم خفض متوسط عدد أيام التنويم في العناية المركزة من 6.7 أيام إلى 5.6 أيام وهذا يوازي 16%أسرة إضافية في العناية المركزة.

وكشف الدكتور الربيعة عن جاهزية 19 مشروعا صحي تضم مستشفيات

وأبراج طبية سيتم تدشينها خلال العام الحالي 2018 والعام القادم 2019 بإذن الله

في عدد من مناطق ومحافظات المملكة حيث ستمثل إضافة مميزة

لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية.