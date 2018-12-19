وزير الشؤون الإسلامية يبحث التعاون مع الهند وأوغندا

الرياض- واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة أمس، مفتي ورئيس المجلس الإسلامي في جمهورية الهند الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي ، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الإسلامي، والاهتمامات المشتركة.

كما استقبل في مكتبه بالوزارة في الرياض أمس، الأمين العام للجامعة السلفية في مدينة بنارس بالهند عضو جمعية أهل الحديث المركزية الشيخ عبدالله بن سعود السلفي، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل, بحث التعاون بين الوزارة والجامعة السلفية في الهند في مختلف مجالات العمل الإسلامي.

واستقبل معاليه في مكتبه بالوزارة أمس مفتي ورئيس المجلس الإسلامي في جمهورية أوغندا الشيخ شعبان رمضان موباحي ، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك والتعاون القائم في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي.