مواطنون واقتصاديون يثمنون استمرار بدل غلاء المعيشة

جدة – مهند قحطان

أعرب مواطنون عن شكرهم البالغ لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد ، والذي يجسد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات ، وبناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

وأكدوا لـلبلاد أن استمرار صرف هذا البدل يجسد اهتمام القيادة بأحوال المواطن المعيشية ، كما يعكس قوة الاقتصاد الوطني على تلبية الأهداف الطموحة للتنمية الزاهرة ، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر من اجل المزيد من سبل العيش الكريم للمواطنين، لافتين إلى أن بلادنا تسير – ولله الحمد ، بخطى واثقة نحو مستقبل مزدهر ، ينطلق من رؤية 2030 ويمنح المواطن الكثير من فرص العمل والاستقرار وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

ويأتي هذا الأمر استكمالًا لمبلغ الغلاء المعيشي الذي كان يتم صرفه، وهو “بدل غلاء معيشة شهري” بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام مالي، وإضافة “بدل غلاء معيشة” للمعاش التقاعدي الذي يُصرَف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة عام، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

فقد أكد المواطن محمد مشبب القحطاني أن استمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين الذين تلقوا الأمر الكريم بسعادة كبيرة ، لما يحققه من دعم لقدراتهم المعيشية في مواجهة أعباء الحياة ، ويأتي ذلك الخير مواكبا للاجراءات الحكيمة لتحقيق التوازن المالي وإعادة الهيكلة الاقتصادية لتعزيز امكانات المملكة وقدراتها بتنويع مصادر الدخل عبر برنامج التحول الوطني الذي يحقق الهدف الاستراتيجي بتقليص الاعتماد على النفط وتحرير الاقتصاد من متغيرات وتقلبات اسعاره من خلال المشاريع العملاقة وارتفاع نسبة الاستثمار.

من جانبه قال نايف العلي: إننا نعيش عهد الخير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان- حفظهما الله – ونحمد الله على هذا الخير الذي يعين على غلاء المعيشة ، ضمن القرارات التي تتخذها القيادة الرشيدة تعزيزا للأمن الاقتصادي والاجتماعي ، وبرامج ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية للمواطنين ، ومنها برنامج حساب المواطن وبصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين والمواطنات من الموظفين والموظفات، والمستفيدين من المعاشات التقاعدية، ولمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة خاصة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة عشرة في المئة لمدة سنة، ليأتي الأمر الكريم امس باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي آخر ، دليلا مجددا على هذه الرعاية الكريمة.

كما أكد رجل الاعمال فهد عليان الحاشدي أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد، للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي، والطلاب والطالبات، يؤكد متانة الاقتصاد ونمو الميزانية ويزيد من رفاهية المواطن ، مشيرا إلى أن القرار يساهم في استقرار الأسواق وفي رفع القدرة الشرائية، منوها بدور رؤية 2030 في التوجيه بما يعزز قوة الاقتصاد السعودي.

من جانبه رفع المهندس عبدالله ال جمان الشكر للقيادة على هذه اللفتة اللي لامست جميع فئات المجتمع من موظفي القطاع العام والضمان الاجتماعي وشملت الطلاب ودلت على الترابط القوي بين الشعب والقيادة.

كما قال سعد الجروي أن استمرار بدل غلاء المعيشة يدل على قُرب وتلمس ولي الأمر لهذا البلد لحاجات الشعب، ادام عزهم واعز بهم الاسلام والمسلمين، وحفظ الله بلادنا من كل مكروه.

من جهتها قالت ابتسام البلوي إن الأمر الكريم باستمرار بدل الغلاء جاء بوقته ليغطي احتياجات كثيرة من المواطنين، وحقيقة أفرحنا استمرار بدل غلاء المعيشة الذي يجسد حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين والحياة الكريمة لهم .

وضمن أصداء الفرح قال مهند المطري إن قرار استمرار صرف بدل غلاء المعيشة يعكس اهتمام القيادة باستدامة الدعم الاجتماعي طالما كانت هناك قدرة مالية على تحمله، مما يؤكد استمرار تحسن المالية العامة ، فمن شأن استمرار صرف بدل الغلاء لجميع الفئات المستفيدة وهم الموظفون والمتقاعدون والمسجلون في الضمان الاجتماعي، تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين.

من جهته أكد طلال القحطاني إن القرار يأتي ضمن عدة قرارات صدرت في عهد الخير بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، لاستمرار وتعزيز رفاهية المواطن السعودي وهذا تأكيد واضح لقرب ملك القلوب من هموم المواطن وهذا الأمر انعكس بشكل إيجابي على شريحة كبيرة من أبناء الشعب السعودي في مواجهة غلاء المعيشة خاصة ورثة المتقاعدين الذين وجدوا من يحرك ركود رواتبهم وثباتها لسنوات طويلة في ظل غلاء المعيشة وزيادة الاحتياجات الأسرية.

وأضاف القحطاني أنه ومنذ عدة أعوام والعالم بأجمعه يشهد مرحلة تغيير جذرية، حيث شهدت أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات ارتفاعا ملحوظا، والارتفاع جاء كنتيجة لارتفاع مستويات التضخم في كل شيء مما انعكس على البضائع والسلع المباعة، وفي ظل توجيه خادم الحرمين الشريفين باستمرار بدل غلاء المعيشة يشعر المواطنون بالاستقرار المعيشي ، وندعو من القطاع الخاص المحافظة على القيم التجارية والوقوف بجانب الحكومة بعدم المبالغة في الاسعار والغلاء على المواطنين والاكتفاء بالربح المعقول.