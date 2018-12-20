محليات

عبدالله بن بندر يناقش تطوير الواجهة البحرية الشمالية في جدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ربيع الآخر / 1440 هـ      20 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
جدة : البلاد

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا لمناقشة مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة في مرحلتيه السادسة والسابعة.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح

وأمين جدة صالح التركي، وممثلون عن وزارة الثقافة، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه

جرى استعراض خطة استكمال مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة في مرحلتيه السادسة والسابعة.

كما تمت مناقشة مقترحات لإدراج برامج ترفيهية وثقافية ورياضية

على امتداد كورنيش جدة هدفها توفير بيئة جاذبة في هذه المنطقة تناسب كافة أطياف المجتمع.

ibrahim

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