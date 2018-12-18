عبدالله بن بندر يقف على مشروع مدينة السيارات في العكيشية

مكة المكرمة : البلاد
وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر على مشروع مدينة السيارات في العكيشية جنوب مكة المكرمة والذي يجري تنفيذه حالياً على مساحة تتجاوز الـ4.5 مليون متر مربع، ويضم ورشا ومعارضا وعددا من الخدمات المتنوعة الأخرى.
واطلع الأمير عبد الله بن بندر على مناطق مدينة السيارات والتي تشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالمركبات، منها منطقة الوكالات، منطقة المعارض الجديدة والمستعملة، منطقة الورش، منطقة مراكز الصيانة، منطقة الحراج، منطقة شركات النقل، منطقة شركات التأجير، منطقة محلات زينة السيارات، منطقة محلات قطع الغيار، منطقة التشليح، منطقة القرية العمالية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل مركز الشرطة، البنوك، المستوصفات، المطاعم، المساجد، الحدائق.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح مفصل عن مناطق مدينة السيارات الأربعة، و تحتوي المنطقة الأولى (المعارض) على وكالات السيارات وعلى معارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة و حراج السيارات كما تحتوي على منطقة تجارية للخدمات و شركات تأجير السيارات ومحطات الوقود، وتقع المنطقة على مساحة 522 ألف م2، وتشمل 300 معرضًا و30 معرضًا للتوكيل و65 محلاً تجارياً ومسجدان ومحطتان، فيما تنقسم المنطقة الثانية (الورش) إلى خمسة مراحل، أربعة منها تحتوي على مراكز الصيانة لوكلاء السيارات وعلى مراكز الصيانة الكبرى والورش كما تحتوي المرحلة الخامسة على منطقة تجارية لمحلات قطع الغيار والخدمات، وتقع المنطقة على مساحة 800 ألف م2، تتضمن 1800 ورشة، 1531 محلاً تجارياً، 3 محطات، 86 مركزًا للصيانة، 5 مساجد، مركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرا لإصدار تراخيص البلدية.