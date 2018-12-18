طعام الطائرات خطر على المسافرين

لندن ــ وكالات

وجبات طعام قد يتم تحضيرها قبل ايام من موعد تقديمها على متن الرحلات الجوية، تحتوي الكثير من الملح والبهارات والدهون لتحسين مذاقها، بهذه العبارات، كشف المضيف الجوي الذي عمل في شركات طيران مختلفة، شريا باريخ عن الأطعمة التي يتم تقديمها على متن الرحلات الجوية.

وأضاف باريخ، لصحيفة “thesun” البريطانية، : أننا نقوم بأخذ طعامنا معنا، فالطعام الذي يقدم على متن الطائرات قد يكون مضرا.

من جهته وصف الطيار الخاص، راندي جونز، بأن الطعام والوجبات المقدمة على متن الرحلات الجوية قد تكون خطرة على صحة المسافرين، لأن الموظفين لا يتبعون القواعد الصحية.

فالماء الذي تتم تعبئته في خزان الطائرة، قد يكون ملوثا نظرا لعدم تنظيف الخزان بشكل دائم، بالإضافة لأن الأشخاص الذين ينقلون الأطعمة لا يغيرون قفازاتهم عند تنظيف الطائرات ونقل القمامة.