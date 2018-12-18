رئيس منظمة الحج الإيراني يشيد بجهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة- واس- البلاد

عبر رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي رضا رشيد يان عن شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها المباركة في خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وحرصها في كل عام على توفير المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في راحة واستقرار معربا عن شكره لمعالي وزير الحج والعمرة على الجهود التي تبذل من أجل تعزيز سبل التواصل بين البلدين فيما يتعلق بشؤون الحجاج الإيرانيين.

وكان معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن قد استقبل بمكتبه بمكة المكرمة أمس رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي رضا رشيد يان والوفد المرافق له بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج.

وأكد معاليه أن المملكة تبدأ استعدادها مبكراً لموسم الحج باستقبال الجهات المعنية بشؤون الحجاج في الدول الإسلامية لمناقشة ترتيبات استضافة حجاج هذه الدول لافتا النظر إلى أن ما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية واهتمام بالحجاج وتسخير الإمكانيات لهم أثمرت ولله الحمد عن تحقيق نسب رضا عالية لدى وفود الرحمن بمن فيهم حجاج الجمهورية الإيرانية حيث تحرص المملكة أن يؤدي الجميع مناسكهم بيسر وطمأنينة وراحة واستقرار .