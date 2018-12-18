حركة مرور مشبوهة في «تويتر»

جدة ــ وكالات

اعلنت شركة تويتر اكتشافها حركة مرور غير اعتيادية قد تكون من المتسللين الذين ترعاهم احدى الدول.

وفيما يبدو أنها قضية غير ذات صلة، قالت شركة أمنية إن المتسللين استخدموا المنصة في محاولة لسرقة بيانات المستخدمين، مما أدى إلى انخفاض أسهم تويتر بنسبة تقارب 7%.

وأفادت المنصة بأنها اكتشفت حركة مرور مشبوهة إلى أحد نماذج دعم العملاء أثناء التحقيق في خلل في الأمان يعرض البيانات، بما في ذلك رموز بلدان هواتف المستخدمين وتفاصيل حول الحسابات المقفلة.

وقالت إن المشكلة تتعلق بأحد نماذج الدعم الخاصة بها، والتي يستخدمها أصحاب الحسابات للاتصال بتويتر حول المشكلات المتعلقة بحساباتهم، وأن الخطأ اكتشف بتاريخ 15 نوفمبر وتم إصلاحه في اليوم التالي 16 نوفمبر.

وبحسب تويتر، فقد لاحظت الشركة عدداً كبيراً من الزيارات إلى موقع دعم العملاء قادمة من عناوين IP فردية للإنترنت في الصين.

وشددت على أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت عناوين IP مرتبطة بجهات فاعلة حكومية، لكنها أبلغت المتأثرين بشكل مباشر، وأوضحت أن المتأثرين لا يحتاجون إلى القيام بأي شيء آخر لتأمين حساباتهم، مع تأكيدها على أنه لم يتم الكشف عن أي أرقام هاتف كاملة ولا أي بيانات شخصية أخرى.