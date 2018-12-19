تعاون بين جامعتي دار الحكمة والملك عبدالعزيز لدعم المجالات العلمية والبحثية

البلاد : متابعات

وقعت جامعة دار الحكمة بجدة مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبد العزيز التي تهدف الى دعم التعاون بين الجامعتين في العديد من المجالات التى تساهم في رفع مستوى المخرجات التعليمية بالجامعتين، وقد وقع الاتفاقية الدكتور عبد الرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز، والدكتورة سهير القرشي مديرة جامعة دار الحكمة.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة سهير القرشي مديرة جامعة دار الحكمة: أن الإتفاقية الجديدة تأتي في إطار الأهتمام الذي توليه الجامعة بمخرجاتها وتأهيل الطالبات الى سوق العمل من خلال التعاون مع أكبر الجامعات المحلية والعالمية والإستفادة من تجاربها وخبراتها العلمية والبحثية، كما أنها تأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تولي أهمية بالغة برعاية وتنمية روح البحث العلمي والإبداع لدى الشباب حيث تضم عدداً من النشاطات العلمية والبحثية والتعاون الأكاديمي لتنمية مهارات البحث العلمي والابداعي للطالبات وتحثهن على المشاركة بفعالية في عملية التعلم.

وأضافت الدكتورة سهير القرشي: تشمل الإتفاقية العديد من مجالات التعاون كتوثيق العلاقة بين الطرفين في شتى المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والتدريبية، والارتقاء بمستوى البرامج التطبيقية والتعاون في مجال الاستشارات والدراسات العلمية مما يعزز دور المرأة السعودية ومشاركتها في نهضة المجتمع في مختلف المجالات.