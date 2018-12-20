تركي الفيصل يحاور وفدًا طلابيًّا عالميًّا حول التاريخ السياسي للمملكة

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وفداً طلابياً يمثلون عدداً من الجامعات العالمية المرموقة؛ في حوار مفتوح عن “التاريخ السياسي الحديث للمملكة العربية السعودية ونشأة الدولة السعودية الثالثة”، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي العالمي “بوابة السعودية”.

وتأتي هذه الزيارة الطلابية ضمن مبادرة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية “بوابة السعودية”، التي تمنح الفرصة لأفضل الطلبة وألمعهم من مختلف الجامعات العالمية لاستكشاف المملكة العربية السعودية من منظور فريد وليتعرفوا إليها بشكل مباشر؛ من خلال استضافتهم وتعريفهم بالثقافات والتقاليد الاجتماعية والإرث الحضاري والتاريخي والثقافي الذي تتميز به المملكة.

وتتضمن الاستضافة، عقد حوارات وندوات ولقاءات خاصة تجمعهم بطلاب ومسؤولين من المملكة، إضافة إلى زيارات تعريفية لبعض المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك تخصيص رحلات إلى المعالم السياحية والاقتصادية إلى بعض مدن المملكة.

وتعدّ “بوابة السعودية” برنامجاً تعليميّاً يجمع طلبةً متقاربي الفكر؛ لإثراء النقاش وتبادل الآراء وتجديد الأفكار، وإتاحة الفرصة والحوار مع قادة الأعمال والأهالي والمسؤولين في المملكة، من خلال الحوارات المفتوحة والمحاضرات والقراءات والزيارات؛ وهي بمثابة طريق متنوع للمعرفة تقوده تجارب حقيقية ومباشرة ملموسة.

واستضافت المبادرة منذ إطلاقها في بداية هذا العام، ست زيارات طلابية، بواقع 15 طالباً في كل زيارة، يمثلون مختلف الجامعات العالمية.