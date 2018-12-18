برشلونة يحتفي باللغة العربية

جدة ــ البلاد

احتفى العالم امس “الثلاثاء”، باليوم العالمي للغة العربية، والتي تعد ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم.

وفي مثل يوم الاحتفال من العام 1973، تم اتخاذ قرار تاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.وفي أكتوبر 2012، أعلن المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ190 عن تكريس هذا اليوم، كيوم عالمي للغة العربية، ليتم الاحتفال لأول مرة في تلك السنة بهذا اليوم.

هذا فيما نشر حساب نادي برشلونة الإسباني الرسمي باللغة العربية على موقع “تويتر”، منشورا “طريفا” يتضمن لغزا متعلقا بنجم الفريق ليونيل ميسي.

وجاء في تغريدة على حساب النادي: “حرف عربي واحد يكفي لوصف موهبة الأسطورة، الذي يُتوّج اليوم للمرة الخامسة بجائزة الحذاء الذهبي”.

واستطردت التغريدة: “لمن بحاجة للمساعدة: إنه الحرف السابع والعشرون من حروف الهجاء في الترتيب الألفبائي والسادس حسب الترتيب الأبجدي”.