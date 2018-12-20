بالفيديو.. عربات قطار الرياض للمسار الأحمر تبدأ الاختبارات التشغيلية

الرياض : البلاد

بدأت الاختبارات التشغيلية الأولية لعربات المسار الأحمر في مشروع قطار الرياض ، الواقع على محور طريق الملك عبدالله.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة تطوير مدينة الرياض، سير عربات المسار الأحمر

وسط متابعة المهندسين المختصين للتأكد من مدى جاهزيتها وسط تقدم كبير في نسبة الإنجاز.

يُذكر أن مشروع مترو الرياض يتكون من 6 خطوط تربط جميع أنحاء مدينة الرياض، تتمثل في الخط الأزرق والبرتقالي والأصفر والأحمر والأخضر والبنفسجي، ويتضمن 85 محطة.